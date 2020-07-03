Здание текстильной фабрики загорелось в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/1c177e98-bdf2-11ea-8352-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарные тушат возгорание, которое началось на фабрике по производству текстиля в подмосковном городе Пушкино.

По данным пресс-службы главка МЧС по региону, инцидент произошёл в двухэтажном кирпичном доме 2 по Кудринскому шоссе.

1/2 кровли металлическая по деревянной обрешётке, 1/2 кровли шиферная, электрифицированное, размером в плане 100 на 80 м, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили , что до прибытия пожарных 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составляет 300 кв. м. В тушении задействованы 68 человек и 21 единица техники.

Как писал NEWS.ru, пожар в бревенчатом храме XIX века в селе Зоркальцево под Томском локализован. В настоящее время пожарные продолжают проливку здания. На месте работают свыше 10 единиц техники и более 30 человек. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.