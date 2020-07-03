Здание текстильной фабрики загорелось в Подмосковье

Пожарные тушат возгорание, которое началось на фабрике по производству текстиля в подмосковном городе Пушкино.
По данным пресс-службы главка МЧС по региону, инцидент произошёл в двухэтажном кирпичном доме 2 по Кудринскому шоссе.
1/2 кровли металлическая по деревянной обрешётке, 1/2 кровли шиферная, электрифицированное, размером в плане 100 на 80 м, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе
Площадь пожара составляет 300 кв. м. В тушении задействованы 68 человек и 21 единица техники.
Как писал NEWS.ru, пожар в бревенчатом храме XIX века в селе Зоркальцево под Томском локализован. В настоящее время пожарные продолжают проливку здания. На месте работают свыше 10 единиц техники и более 30 человек. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен