Записи с камер наблюдения из бара, где выпивал Ефремов до ДТП, исчезли

https://static.news.ru/photo/06ba1cce-aba8-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В заведении, где выпивал актёр Михаил Ефремов перед трагическим ДТП, прошли 10 июня следственные действия. В ходе них выяснилось, что все записи с камер наблюдения бара исчезли.

По данным телеканала РЕН ТВ, полицейские хотели получить видеозаписи, но оказалось, что заведение уже стёрло видео за день, когда произошла авария, в которой погиб Сергей Захаров. Отмечается, что заведение не делало копии записей и не отправляло их на сервер.

На портале подчеркнули, что точно известно, что Михаил Ефремов посещал этот бар.

В распоряжении РЕН ТВ есть запись, как артист выходит из заведения и садится в свой автомобиль в ту ночь, когда произошла авария. На кадрах видно, что актёр едва держится на ногах, добираясь до машины. Кроме того, то, что Михаил Ефремов посещал этот бар подтверждает информация городских служб — автомобиль актёра парковался около бара два раза за тот день — утром и перед аварией.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова передано в Главное управление МВД по Москве. Уточняется, что изначально дело завели в Управлении внутренних дел по Центральному административному органу, потому что ДТП произошло на территории, которой занимается этот отдел.