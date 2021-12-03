Запись переговоров диспетчера и пилота обледеневшего S7 появилась в Сети

Запись переговоров пилота обледеневшего лайнера S7 с землёй появилась в Сети. Пилот, начав испытывать проблемы с управлением воздушным судном, сообщил диспетчерам о «сильнейшем обледенении», сообщает РЕН ТВ.

Мы не может самолёт стабилизировать. Пока не можем справиться с самолётом. Сильнейшее обледенение. <...> Не получается заход [на посадку], сильнейшее обледенение... Пойдем на Иркутск... Сильнейшее обледенение, самолёт не может даже набирать высоту, — несколько раз повторяет пилот.

Во время посадки в Иркутске пилот также сообщает об обледенении.

«Сильнейшее обледенение. Посадочное положение уходит. Набираем 1500», — говорит лётчик.

Лайнер, летевший из Магадана в Новосибирск, был вынужден сесть в Иркутске. Проблемы с управлением начались, когда лайнер был переведён в режим «директ» автопилота. Судно начало сильно раскачиваться, а скорость стала колебаться. Система самолёта подала сигнал «опасность сваливания», уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В итоге от раскачки самолёт потерял 2,7 метра высоты.

На борту судна находились 202 пассажира. Позже они рассказали, что никто не паниковал. Отмечается, что избежать трагедии удалось именно благодаря правильным действиям пилота.

Сейчас проверкой происшествия занимается специальная комиссия. В частности, выясняется, какими средствами против обледенения обрабатывали борт.

Ранее сообщалось, что самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа.