Замминистра культуры Алтая скончалась в больнице после ДТП

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, госпитализированная после дорожно-транспортного происшествия, умерла в реанимации.
Смерть замминистра «Российской газете»
Собеседник издания также рассказал, что министр культуры Елена Безрукова в ДТП сломала руку. Шофёр и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Фёдор Зыков получили ушибы.
Автомобиль главы регионального Министерства культуры попал в ДТП на трассе Барнаул — Бийск примерно в 11:25 по местному времени (07:25 мск). По данным краевого управления МВД, авария произошла на 286-м километре трассы Р256. Грузовик Hino Ranger врезался в легковую машину Hyundai Минкульта при выезде со второстепенной дороги.
Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в ДТП председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.