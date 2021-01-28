Замминистра культуры Алтая скончалась в больнице после ДТП

https://static.news.ru/photo/12457e5e-6227-11eb-8157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, госпитализированная после дорожно-транспортного происшествия, умерла в реанимации.

Смерть замминистра «Российской газете» подтвердили в правительстве Алтая. Пресс-секретарь регионального кабмина Дмитрий Негреев сообщил, что Кубрина получила тяжёлые травмы и медики Троицкой районной больницы не смогли спасти её жизнь. Она скончалась через несколько часов после аварии.

Собеседник издания также рассказал, что министр культуры Елена Безрукова в ДТП сломала руку. Шофёр и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Фёдор Зыков получили ушибы.

Автомобиль главы регионального Министерства культуры попал в ДТП на трассе Барнаул — Бийск примерно в 11:25 по местному времени (07:25 мск). По данным краевого управления МВД, авария произошла на 286-м километре трассы Р256. Грузовик Hino Ranger врезался в легковую машину Hyundai Минкульта при выезде со второстепенной дороги.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в ДТП председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.