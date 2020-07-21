Заложникам автобуса в Луцке передали еду и воду

https://static.news.ru/photo/10f56f68-cb6f-11ea-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луцке пассажирам автобуса, которых удерживают в заложниках, смогли передать воду и продукты питания. Сумку с едой принёс к автобусу представитель полиции.

Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль, — сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее Геращенко сообщал, что злоумышленник не подпускает силовиков к автобусу, также он делает попытки сбить полицейский дрон.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист, который назвал себя Максим Плохой, сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это 44-летний житель Ровенской области. Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков с места событий сообщил, что захваченные люди в автобусе находятся в нормальном состоянии. Министр выразил надежду на то, что в скором времени ситуация разрешится. Кроме того, Аваков опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что предполагаемый злоумышленник ранее лечился в психиатрической клинике.

Как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье «террористический акт» в связи с захватом заложников в Луцке.