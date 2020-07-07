Загорелись здания на территории «Татнефтепродукта» в Казани

https://static.news.ru/photo/ea884b48-c15f-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошёл в административном здании и в ангаре на территории предприятия «Татнефтепродукт». Площадь возгорания составляет 1200 кв. м.

Уточняется, что горит кровля одноэтажного административного здания площадью 15×30 метров и пустой ангар на ул. Южно-Промышленная, д. 3, филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО холдинговая компания «Татнефтепродукт», передаёт «Интерфакс».

Объявлен ранг пожара — № 3, — сообщили в МЧС.

Данных о погибших и пострадавших нет, также, по предварительной информации, огонь не добрался до резервуаров с сырьём. В тушении пожара принимают участие 96 человек личного состава и 31 единица техники.

«Татнефтепродукт» занимается оптовой торговлей топливом, в том числе авиационным бензином. Компания «Татнефтепродукт», по информации портала InKazan, принадлежит Министерству финансов Татарстана. Такие данные указаны в ЕГРЮЛ.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар, который с поля пшеницы перекинулся на постройки в населённом пункте Княженский 2-й в Волгоградской области, потушен.