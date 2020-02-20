https://static.news.ru/photo/f4534f70-539a-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Denise02456255

После стрельбы в двух кальянных в городе Ханау полицейские задержали мужчину, но после проверки выяснилось, что он не имеет отношения к трагедии.

У правоохранительных органов по-прежнему нет информации о мотивах стрелка, убившего 20 февраля восьмерых человек. По предварительной версии, преступник действовал в одиночку, передаёт Hessenschau.

Как писал NEWS.ru ранее, неустановленные преступники напали на две кальянные в немецком городе Ханау и открыли огонь по посетителям, погибли по меньшей мере восемь человек. Сначала стрелки (или стрелок) убили троих человек в заведении в центре города, затем переместились в кальянную в районе Кессельштадт и расстреляли там пятерых посетителей.