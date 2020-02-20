Неустановленные преступники напали на две кальянные в немецком городе Ханау и открыли огонь по посетителям, погибли по меньшей мере восемь человек.
Сначала стрелки (или стрелок) убили троих человек в заведении в центре города, затем переместились в кальянную в районе Кессельштадт и расстреляли там пятерых посетителей. На данный момент местонахождение нападавших неизвестно. Поступает информация о стрельбе в третьем баре, но власти не подтверждают эти данные и о других погибших пока не сообщается. На местах происшествий работает большое количество полицейских и вертолёты,
Как писал NEWS.ru ранее, неизвестный открыл стрельбу в американском штате Миссисипи. Два человека погибли. По их данным, трагедия произошла на парковке возле Баптистского медицинского центра в столице штата городе Джексон.
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