Задержание Фургала назвали «чисто криминальной историей»

https://static.news.ru/photo/ac816962-c1c6-11ea-8f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является «чисто криминальной историей» и никак не связано с «разборками во властных структурах». Об этом заявил политолог Марат Баширов.

Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием, — сказал Баширов « Ридусу ».

Однако, эксперт отметил, что политические последствия в этом деле будут, так как Фургала подозревают в организации убийств, а это является «очень тяжким обвинением».

Фургала задержали 9 июля возле собственного дома по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийства предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова.

Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Евгений Зоря подал в суд на Сергея Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году). Владельцем базы был Сергей Фургал.

Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов были убиты приблизительно в одно время: в конце 2004 года — начале 2005-го. При этом они были убиты именно после конфликтов с Сергеем Фургалом, отмечают журналисты.

Первым был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Роман Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Как ранее писал NEWS.ru, обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на Сергея Фургала как на организатора преступлений.