Забайкальцы вместе с офисом микрозаймов сожгли администрацию и библиотеку

https://static.news.ru/photo/2c33a86e-bf6f-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 75.мвд.рф

Два жителя Хилокского района Забайкальского края намеревались ограбить офис микрокредитной организации в посёлке Жипхеген, однако, не обнаружив денег в сейфе, они подожгли договоры займа. В результате пожара сгорело всё одноэтажное деревянное здание, в котором также располагались библиотека и местная администрация.

Злоумышленники отключили ночью свет во всём посёлке и вскрыли два потребительских кооператива по выдаче займов. В сейфах денег не нашли, только договоры займов — их сожгли. Потом подпалили и деревянное здание. В нём находилась также администрация и библиотека. Оно выгорело полностью, — сообщил ИА «Чита.ру» замруководителя администрации Хилокского района Константин Серов.

По его словам, часть документов и техники из администрации удалось спасти. Проблем с восстановлением сгоревших бумаг, как считает Серов, быть не должно, так как они хранятся и в электронном виде. Здание уже признано не подлежащем восстановлению. Для размещения администрации и библиотеки власти изыскивают 2,8 млн рублей на ремонт альтернативного здания.

Ущерб, причинённый действиями злоумышленников, с учётом стоимости здания, библиотечного фонда и другого имущества, составил более двух миллионов рублей, — говорится в сообщении регионального МВД.

Сотрудники уголовного розыска уже установили двух местных жителей, подозреваемых в поджоге. За преступление им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в украинском городе Новая Каховка Херсонской области. Здание поджёг один из жильцов. Мужчина поссорился с женой и устроил пожар в своей квартире, передаёт УНИАН. Пламя перекинулась на шиферную крышу и распространилось по всему дому. Инцидент произошёл примерно в 15:00 по местному времени (совпадает с московским) на улице Букина. Информации о пострадавших нет.