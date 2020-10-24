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Танкер «Генерал Ази Асланов» накренился после взрыва в Азовском море

20:36, 24 октября 2020 99
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Танкер «Генерал Ази Асланов», на котором в Азовском море произошёл взрыв, накренился, предстоит борьба за его живучесть.

Судно с креном. Предстоит борьба за живучесть на судне. В 21:13 ожидаем прибытие спасательных судов, — сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве не исключают, что накренившийся танкер может затонуть.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв произошёл на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который шёл в Керченском проливе под флагом России. Экипаж корабля состоит из 13 человек, четверо из которых остаются на борту. Танкер находится на плаву, пожара в настоящий момент нет. По данным информатора, причиной стала детонация взрывоопасных веществ.

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