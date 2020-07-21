Образовавшийся над морем смерч разрушил пляж в Сочи

https://static.news.ru/photo/f6a3f574-cb57-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичная Кубань/vk.com

Очевидцы сообщили о разрушительном смерче, который прошёл по побережью Сочи. Стихия разрушила пляжные палатки и снесла пляж в Олимпийском парке.

На одном из опубликованных в Интернете видео снято, как в воздух взмывает пляжная мебель и вещи туристов.

Сначала поднялся сильный ветер. Потом за одну секунду напором воды с пляжа снесло всё, что на нём находилось: шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи, — рассказал один из очевидцев.

Позже в администрации города сообщили, что в результате никто из отдыхающих не пострадал. Ущерб причинён только пляжному оборудованию, передаёт «Интерфакс».

Ранее в Краснодарском крае было объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей от Анапы до бухты Инал. Кроме того, в крае прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Как писал NEWS.ru, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов — аномальная жара, засуха, ливни и даже смерчи. По его словам, в результате глобального потепления изменился режим циркуляции воздушных масс в атмосфере. Вместо того чтобы перемещаться с запада на восток, они движутся с севера на юг и с юга на север. Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны. Они зависают над Уралом и Западной Сибирью, не пуская сюда циклоны, что создаёт условия для формирования смерчей.