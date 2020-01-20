Жители Хамовников борются с Министерством обороны РФ (МО) за свою придомовую территорию. По мнению горожан, ведомство Сергея Шойгу хочет сделать своей землю, которую они огородили для парковок.

Речь идёт о проездах у домов № 15, 17, 19, 21/10 по Комсомольскому проспекту и строений № 8 и 6 по 1-й Фрунзенской улице. Они расположены рядом со зданием МО возле Москвы-реки. Военное ведомство хочет изменить тип территорий во дворах, сделав проезды в них общедоступными, а не придомовыми. Таким образом, жильцы будут вынуждены убрать шлагбаумы, которыми они огородили свои дворы от чужих машин. Они уверены, что это испортит жизнь не только автомобилистам, но и жителям без личных транспортных средств, так как шлагбаумы защищают двор от стихийной парковки гостей района.

Всё началось еще 2,5 года назад, когда, при реконструкции своего здания Минобороны установило забор, который огородил прилегающую территорию. Теперь МО захотело размежевать землю и за его пределами, которую считает своей «фактически используемой». При этом, согласно проекту, военное ведомство также вносит смену статуса нескольких внутридворовых проездов, по которым можно попасть к пропускным пунктам Минобороны. В новом качестве это будет уже территория общего пользования, а значит шлагбаумы, которые местные жители установили для того, чтобы отгородить парковочные места, под угрозой.

Граждане установили физические барьеры для машин примерно четыре года назад. По словам Виктора Гапонова, который был одним из инициаторов, без них ему и его соседям было очень сложно парковаться.

Когда мы это делали, проводили общие собрания, и более 80% жителей высказались за шлагбаумы. Тогда жители пяти домов объединились и поставили три штуки. До этого у нас были проезды как трассы. Люди оставляли в наших дворах машины, когда приезжали в ресторан или, например, парк Культуры. Местным нельзя было припарковаться в своём собственном дворе, — рассказывает Гапонов.

Недовольных действиями Минобороны поддержал совет муниципального округа Хамовники. На заседании 16 января депутаты признали планы по межеванию «нецелесообразными». Согласно тексту решения, проект противоречит градостроительному и земельному законодательству, а также статье 21 устава Москвы, согласно которому не подлежат отчуждению земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, занятые проездами и автомобильными дорогами. Также совет депутатов решил направить проект в прокуратуру в связи с нахождением в нём «признаков легализации присвоения» Минобороны земельных участков, находящихся в собственности города.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Гапонова, военное ведомство не связывалось с ними, чтобы объяснить свою позицию и уладить конфликт. Однако в управе во время обсуждения проекта межевания местных жителей заверили, что они могут не беспокоиться за свои шлагбаумы — их обещают не отнимать.

Однако веры-то никому нет. Министерство обороны — это, мягко говоря, крупная организация, с которой тяжело бороться. У них есть своя территория, которая прилегает к их зданию. Они огородили её забором, так ради бога. Мы же не претендуем на их землю. Почему они претендуют на нашу?, — вопрошает Гапонов.

Во вторник, 21 января, в школе № 1253 пройдут общественные слушания по проекту межевания. Некоторые жители опасаются, что на мероприятие МО может прислать солдат, чтобы таким образом создать видимость поддержки проекта местными жителями. В этом случае военные будут вслух выражать поддержку межеванию и проголосуют за него. Однако по мнению Гапонова, этого ждать не стоит.

Я не думаю, что в Минобороны работают такие глупые люди, что они нагонят солдат и офицеров. Во-первых, тут нет части. То, что здесь здание Минобороны, не означает, что военные здесь живут. Мы сами мобилизуем жителей, чтобы максимальное число людей приняло участие в слушаниях. Они настроены решительно — будут бороться за свои права до конца. Но в рамках закона, разумеется, — рассказывает активист.

NEWS.ru обратился за комментариями в Министерство обороны РФ, однако к моменту публикации материала на запрос редакции в ведомстве не ответили.