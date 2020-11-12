Врачу скорой в Омске сломали нос в больнице

https://static.news.ru/photo/17f979d2-24eb-11eb-84e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетитель приёмного отделения омской больницы сломал нос врачу скорой помощи, сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошёл 29 октября примерно в 17:00 в Больнице скорой медицинской помощи № 1.

50-летний предприниматель нанёс 34-летнему врачу удар в лицо, сломав нос, — говорится на сайте ведомства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести. Его расследованием будут заниматься в местном СК.

Как писал NEWS.ru, 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.