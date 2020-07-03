Врач-психиатр, давший оценку маньяку Чикатило, пригрозил покончить с собой

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Суд в Казани признал виновным сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по делу об убийстве своей подруги, 21-летней Эльнары Карахановой. Подсудимому дали девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Советский районный суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника Росгвардии. Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана. По...