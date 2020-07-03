Следователи Москвы расследуют гибель годовалой девочки, утонувшей в ванной

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Проверка по делу о гибели девочки 2019 года рождения, которую мать оставила одну в ванной на севере Москвы, назначена московскими следователями, следует из данных Главного следственного управления СК РФ по столице.

Согласно данным следствия, накануне, 2 июля, молодая мать купала свою дочь в ванной. Вскоре она ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты, оставив девочку без присмотра. Когда мать вернулась проверить дочь, та была уже мертва, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, — следует из сообщения прокуратуры Москвы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает СК.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве-реке нашли тело трёхмесячного младенца. Тело мальчика заметили прохожие в районе Лужнецкого моста. Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, полиция занимается поисками родителей малыша.