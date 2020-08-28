Восемь мотоциклистов застрелили на юге Филиппин

https://static.news.ru/photo/6449b1b4-e9e3-11ea-a971-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

По меньшей мере восемь мотоциклистов стали жертвами стрельбы в филиппинской провинции Котабато на юге страны.

По словам местного сотрудника полиции Питера Пиналгана, погибшие попали в засаду во время поездки в центр города Кабакан. По ним начали стрелять около пяти человек, личности которых ещё не установлены. Предполагается, что огонь вёлся из длинноствольного оружия высокой мощности.

Одного из мотоциклистов госпитализировали в местную больницу. Полицейские ожидают, что выживший поможет им в поисках убийц и определении их мотива, передаёт Manila Bulletin.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека получили ранения в результате стрельбы в районе Скарборо (канадская агломерация Торонто). ЧП произошло поздно вечером 27 августа 2020 года около одного из местных ресторанов. Двое мужчин с серьёзными огнестрельными ранениями отправлены в лечебное учреждение.