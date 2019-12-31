В Волжском житель устроил драку с Дедом Морозом. Инцидент произошёл прямо во время новогоднего выступления около ЦКиИ «Октябрь».
Молодой человек решил выйти на сцену, чтобы потанцевать с артистами. Дед Мороз попросил его уйти за заграждение, однако зрителю такая идея не понравилась, и он полез в драку. За сказочного героя вступились зрители и полиция. Во время драки также досталось и второму артисту — в облике Бабы Яги.
Кадры происшествия были опубликованы на YouTube.
Ранее массовой дракой закончился корпоратив в Ростове-на-Дону. В потасовке возле ресторана приняли участие около 10 человек, писал NEWS.ru.
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