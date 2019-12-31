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Один человек госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями груди, живота и спины после поножовщины в Новой Москве.

Инцидент произошёл 31 декабря в посёлке Коммунарка. В автобусе подрались трое мужчин, один из которых несколько раз ударил ножом своего оппонента. После этого двое участников конфликта скрылись с места происшествия....