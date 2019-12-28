https://static.news.ru/photo/c7ac3c8c-29c6-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfred Schauhuber/imageBROKER.com

Полиция проводит проверку по факту массовой драки в одном из ростовских ресторанов 28 декабря.

Областной главк МВД сообщил, что в правоохранительные органы поступило заявление о беспорядках рядом с рестораном. Как выяснилось, конфликт на бытовой почве разгорелся во время корпоративного новогоднего праздника, в нём приняли участие около 10 человек. Пока причины побоища выясняются, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, юрист и блогер Сергей Ланг рассказал, как можно добиться удаления фотографии после новогоднего корпоратива из Интернета.