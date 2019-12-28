Полиция проводит проверку по факту массовой драки в одном из ростовских ресторанов 28 декабря.
Областной главк МВД сообщил, что в правоохранительные органы поступило заявление о беспорядках рядом с рестораном. Как выяснилось, конфликт на бытовой почве разгорелся во время корпоративного новогоднего праздника, в нём приняли участие около 10 человек. Пока причины побоища выясняются,
Как писал NEWS.ru ранее, юрист и блогер Сергей Ланг рассказал, как можно добиться удаления фотографии после новогоднего корпоратива из Интернета.
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