Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в Челябинской области

https://static.news.ru/photo/b1ca7194-cc0f-11eb-9285-96000091f725_660.jpg Фото: nashchelyabinsk/vk.com

Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в Троицке в Челябинской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам в воскресенье, 13 июня, рассказали представители пресс-службы регионального ГУМВД России, сообщает РИА Новости.

Согласно обнародованным в Сети видеоматериалам, водитель сбил девочек на нерегулируемом пешеходном переходе, не снижая скорости. Авария, как сообщили в полиции, произошла у дома № 25 на улице Гагарина. Девочки 11 и 13 лет были сбиты 57-летним водителем на Cadillac Escalade. В результате наезда детей доставили в медицинское учреждение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Мера пресечения избирается, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области задержан водитель автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек. Он помещён под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного.