Во Владивостоке задержали радиоактивный вертолёт из Германии

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Радиоактивный вертолёт из Германии был задержан приморскими таможенниками. Допустимый уровень радиации на нём превышен в 55 раз, сообщила журналистам пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

По её словам, вертолёт (Во. 105) прибыл в контейнере. Получателем оказалась одна из российских компаний. Радиационно-опасный объект обнаружили в морском пункте пропуска Владивосток.

Начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максим Шестернин подчеркнул, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности объекта превысил 5 микрозивертов в час. Кроме того, специалисты обнаружили значительный уровень бета-излучения.

Всю имеющуюся информацию передали в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Как подчеркнул Шестернин, источником излучения в вертолёте оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта.

Излучающие части подлежат обратному вывозу. Они не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности и потому запрещены к поставкам на территории ЕЭС.

Представители таможни заявили, что за прошедшие месяцы 2020 года специалисты уже обнаружили 14 радиоактивных объектов, в числе которых были машины и части автомобилей. Пять из них пришло из Японии. Объекты пытались снова ввезти в Россию, но безуспешно, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, слухи о якобы радиации из России не соответствуют действительности, сообщили в Центральном органе власти, который отвечает в Финляндии за радиационную и ядерную безопасность.

В Управлении по радиационной и ядерной безопасности (STUK) уточнили, что сообщения, содержащие предупреждения о радиационной опасности на территории Финляндии, вызванной пожаром на российской атомной электростанции, распространяются в соцсетях.