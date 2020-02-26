https://static.news.ru/photo/85882eee-5895-11ea-af54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх украинцев, занимавшихся изготовлением синтетических наркотиков. Также были задержаны шестеро межрегиональных курьеров, доставлявших запрещённый товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева, преступники синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиком альфа-PVP массой 7,6 кг. Ещё одну лабораторию они создали во Владимирской области. Там было изъято 368 кг альфа-PVP и свыше 1,8 тонны прекурсоров.

Позже в лесном массиве полицейскими также был найден тайник с альфа-PVP массой свыше 30 кг, а в соседнем гараже ещё 197 канистр объёмом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворённого в канистрах, составила 578 кг.

Все задержанные по решению суда были арестованы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские Москвы задержали с поличным российского актёра Александра Городника с крупной партией наркотика.