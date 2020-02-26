Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх украинцев, занимавшихся изготовлением синтетических наркотиков. Также были задержаны шестеро межрегиональных курьеров, доставлявших запрещённый товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Как
Позже в лесном массиве полицейскими также был найден тайник с альфа-PVP массой свыше 30 кг, а в соседнем гараже ещё 197 канистр объёмом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворённого в канистрах, составила 578 кг.
Все задержанные по решению суда были арестованы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские Москвы задержали с поличным российского актёра Александра Городника с крупной партией наркотика.
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