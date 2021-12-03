Во Владикавказе произошёл пожар в школе № 48. Из учебного заведения были эвакуированы сотни учащихся. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС Северной Осетии.
Возгорание произошло днём 3 декабря. Его очаг находился под лестничной клеткой второго этажа. Пожару был присвоен второй ранг. К настоящему моменту горение ликвидировано, спасатели продолжают обследовать здание.
Эвакуация 510 учеников полностью завершена. Эвакуировали с помощью автолестниц, пострадавших нет, — цитирует агентство сообщение МЧС.
У школы дежурят три бригады скорой помощи, включая детскую реанимацию. Однако помощь медиков пока никому не потребовалась.
На место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске произошёл пожар в лицее № 1. Оттуда было эвакуировано более 300 человек. Никто из учащихся и работников учебного заведения не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание.