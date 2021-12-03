Во Владикавказе произошёл пожар в школе

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Спортивный журналист Дмитрий Егоров назвал странным то, что два спортсмена решили поджечь его автомобиль. Произошедшее может быть связано с его публикациями о футбольном клубе «Спартак», хотя в последнее время об этой команде он не писал. Журналист подчеркнул, что незнаком с подозреваемыми, пишет «Газета.Ru».

Я не знаю, с чем связывать поджог машины, но опять же вызывает удивление, что несколько дней висел на машине маяк, что её вели и что она была сожжена так, что...