Владелец базы отдыха под Апатитами открыл стрельбу по полицейским

https://static.news.ru/photo/37df0c1c-b948-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/sumurm

Следователи Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца турбазы на берегу озера Имандра, который подозревается в посягательстве на жизнь полицейского. Изначально конфликт возник между 49-летним владельцем базы, вооружённым карабином, и отдыхающими. Он открыл стрельбу после прибытия полицейских. Телесных повреждений никто не получил.

Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Им произведено несколько выстрелов с расстояния 15–20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских, — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Очевидцы рассказали «ХибИнформБюро», что посещение базы отдыха до сих пор находится под запретом из-за пандемии коронавируса. Собственник территории сначала выяснял отношения с гостями, прихватив пистолет, однако после того как у него отобрали оружие, он вернулся с охотничьим карабином «Вепрь-12 Молот».

В результате мужчину задержали, карабин у него изъяли. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.