Владелец базы отдыха под Апатитами открыл стрельбу по полицейским

Следователи Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца турбазы на берегу озера Имандра, который подозревается в посягательстве на жизнь полицейского. Изначально конфликт возник между 49-летним владельцем базы, вооружённым карабином, и отдыхающими. Он открыл стрельбу после прибытия полицейских. Телесных повреждений никто не получил.
Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Им произведено несколько выстрелов с расстояния 15–20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских, — сообщили в СУ СК РФ по региону.
Очевидцы рассказали «ХибИнформБюро», что посещение базы отдыха до сих пор находится под запретом из-за пандемии коронавируса. Собственник территории сначала выяснял отношения с гостями, прихватив пистолет, однако после того как у него отобрали оружие, он вернулся с охотничьим карабином «Вепрь-12 Молот».
В результате мужчину задержали, карабин у него изъяли. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
Как писал NEWS.ru, следственные органы Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в посягательстве на жизнь полицейского. По данным оперативников, гражданина доставили после жалобы матери его экс-супруги в связи с конфликтом мужчины с её дочерью и угрозами в адрес остальных членов семьи. Во время досмотра в отделе полиции фигурант выхватил из сумочки заряженный пистолет ТТ и начал угрожать, что выстрелит в стражей порядка. Он попытался зарядить оружие, но затвор заклинило. Воспользовавшись моментом, силовики обезвредили нарушителя. У злоумышленника изъяли кроме ТТ 22 боевых патрона, кастет, штык-нож.