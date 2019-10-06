https://static.news.ru/photo/19c656fa-e84b-11e9-8a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Видеозапись массовой аварии, случившейся 2 октября на скоростной трассе Москва – Петербург, появилась в открытом доступе в Сети.

Кадры опубликованы на YouTube-канале «Ваши новости».

На записи видно, как один грузовик стоит на обочине. Как оказалось, причина была в проблемах с колесом. Водитель другого грузовика останавливается рядом, чтобы помочь. В это время в один из «КАМАЗов» врезается фура.

В результате ДТП травмы получил один человек, отмечает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что три грузовых автомобиля столкнулись на 43-м километре МКАД в районе съезда на улицу Академика Варги.

Одной из столкнувшихся машин стала бетономешалка. В результате аварии она перевернулась и разлила бетон на проезжую часть. Также из автомобиля пролилось топливо. Последствия разлива ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.