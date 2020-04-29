Видео задержания экс-замгубернатора Курганской области попало в Сеть

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В Сети появилась видеозапись задержания бывшего первого заместителя губернатора курганской области Сергея Пугина, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ролик обнародовали сотрудники Следственного комитета России на официальном канале ведомства в YouTube.

Пугина задержали 29 апреля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о 3,4 млн рублей. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.