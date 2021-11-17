Видео пролетевшего над Татарстаном и Чувашией метеорита появилось в Сети

Жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл опубликовали в Сети видео неизвестного светящегося объекта, пролетавшего в небе. Эксперты предполагают, что это могли быть метеориты, так как с 17 на 18 ноября приходится максимум активности метеорного потока Леониды, пишет сайт InKazan.
Яркую вспышку и падение светящегося объекта камеры видеорегистраторов
Звук от падающего небесного тел слышали в Казани. Видели его на Высокой горе, в Кощаково, Болгаре и других населённых пунктах республики, а также в соседних регионах — Чувашии и Марий Эл.
О падении метеоритов накануне сообщал Роскосмос,
Ранее жители Бишкека и Чуйской области Киргизии стали свидетелями необычного явления. На их глазах небосвод неожиданно озарился яркой вспышкой и появился снижающийся горящий объект.