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Видео пролетевшего над Татарстаном и Чувашией метеорита появилось в Сети

Очевидцы опубликовали видео метеорита в небе над Татарстаном и Чувашией
04:32, 18 ноября 2021
Видео пролетевшего над Татарстаном и Чувашией метеорита появилось в Сети Фото: Unsplash
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Жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл опубликовали в Сети видео неизвестного светящегося объекта, пролетавшего в небе. Эксперты предполагают, что это могли быть метеориты, так как с 17 на 18 ноября приходится максимум активности метеорного потока Леониды, пишет сайт InKazan.

Яркую вспышку и падение светящегося объекта камеры видеорегистраторов фиксировали в Зеленодольске, некоторые пользователи заметили, что это явление было похоже на разряд грозы.

Звук от падающего небесного тел слышали в Казани. Видели его на Высокой горе, в Кощаково, Болгаре и других населённых пунктах республики, а также в соседних регионах — Чувашии и Марий Эл.

О падении метеоритов накануне сообщал Роскосмос, добавляет РБК. В частности, говорилось, что в максимум активности метеорного потока Леониды ожидается порядка 15 метеоритов в час. Леониды — это быстрые и яркие метеоры, которые влетают в земную атмосферу со скоростью 70 километров в час.

Ранее жители Бишкека и Чуйской области Киргизии стали свидетелями необычного явления. На их глазах небосвод неожиданно озарился яркой вспышкой и появился снижающийся горящий объект.

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