Происшествия

Вагоны с рудой сошли с рельсов под Тулой

16:16, 12 июля 2020
Фото: 71.mchs.gov.ru

Пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов на перегоне Щёкино-Лазарево в Щёкинском районе Тульской области. Пострадавших нет.

Произошёл сход 15 вагонов с хвоста поезда, пострадавших нет, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент привёл к задержке одного пассажирского поезда на пять часов.

Как писал NEWS.ru, двенадцать вагонов с углём сошли с путей на перегоне Хилок — Жипхеген в Забайкалье. Возможна задержка пяти пассажирских поездов, следующих в этом же направлении. В результате инцидента повреждены габариты двух путей, опора контактной сети. На место происшествия идут два восстановительных поезда. Опаздывать могут полторы тысячи человек.

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