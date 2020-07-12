Вагоны с рудой сошли с рельсов под Тулой

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Скончавшейся во время собственной свадьбы в Москве невеста страдала от аллергии на орехи. 25-летняя Александра съела на праздничном банкете несколько конфет, в составе которых был запрещённый для неё продукт.

Свадьбу отмечали на территории усадьбы Царицыно. После регистрации молодожёны и их близкие пошли гулять по любимым местам. Потом они отправились в ресторан, где уже были накрыты праздничные столы. Однако во...