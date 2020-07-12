Вагоны с рудой сошли с рельсов под Тулой

Пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов на перегоне Щёкино-Лазарево в Щёкинском районе Тульской области. Пострадавших нет.
Произошёл сход 15 вагонов с хвоста поезда, пострадавших нет, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент привёл к задержке одного пассажирского поезда на пять часов.
Как писал NEWS.ru, двенадцать вагонов с углём сошли с путей на перегоне Хилок — Жипхеген в Забайкалье. Возможна задержка пяти пассажирских поездов, следующих в этом же направлении. В результате инцидента повреждены габариты двух путей, опора контактной сети. На место происшествия идут два восстановительных поезда. Опаздывать могут полторы тысячи человек.