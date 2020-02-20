https://static.news.ru/photo/f1390c14-53f7-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: yarnovosti.com

В районе Переславля-Залесского упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова.

Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, частный вертолёт Robinson 44 при взлёте зацепил столб линии электропередачи. В результате лопасти несущего винта сломались, и машина рухнула на землю.

На борту вертолёта находился только Шелестов. Сейчас владелец крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов госпитализирован. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека. Депутат погиб, пилот и ещё один пассажир получили ранения.