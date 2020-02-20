В районе Переславля-Залесского упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова.
Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, частный вертолёт Robinson 44 при взлёте зацепил столб линии электропередачи. В результате лопасти несущего винта сломались, и машина рухнула на землю.
На борту вертолёта находился только Шелестов. Сейчас владелец крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов госпитализирован. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека. Депутат погиб, пилот и ещё один пассажир получили ранения.
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