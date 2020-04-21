В Якутии мужчина попытался нарушить карантин и погиб

https://static.news.ru/photo/58ab7568-83c7-11ea-9678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент с подозрением на коронавирус погиб при попытке сбежать из карантина в Якутии. Мужчина сорвался с третьего этажа.

Мужчине было 52 года, сообщил глава Вилюйского улуса Семён Винокуров на странице муниципального образования в Instagram.

Этот пациент уже несколько раз пытался убежать из обсерватора. И вот третья попытка закончилась трагедией, — рассказал Винокуров.

При этом он отметил, что в медучреждении есть все условия для пребывания больных, там охрана круглосуточная, медики.

Глава улуса попросил сограждан с большей серьёзностью отнестись к самоизоляции и соблюдению карантина во время эпидемии коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в Якутии насчитывается уже 116 случаев инфицирования. В целом по России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.

В мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, излечились около 654,5 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель якутского города Алдан стал фигурантом уголовного дела после того, как нарушил карантин, посещал общественные места и контактировал с большим количеством людей.