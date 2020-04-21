В Якутии мужчина попытался нарушить карантин и погиб

По состоянию на 21 апреля в Якутии насчитывается уже 116 случаев инфицирования. В целом по России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.
В мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, излечились около 654,5 тысячи.
Ранее, как писал NEWS.ru, житель якутского города Алдан стал фигурантом уголовного дела после того, как нарушил карантин, посещал общественные места и контактировал с большим количеством людей.