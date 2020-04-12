Уголовное дело завели на жителя Якутии из-за нарушения карантина

https://static.news.ru/photo/8eed6282-7c90-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель якутского города Алдан, нарушивший карантин, стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания».

Будучи заражённым коронавирусом, мужчина посещал общественные места и контактировал с достаточно широким кругом людей. Их всех удалось установить, и в настоящее время они помещены в обсерватор. Сам нарушитель карантина находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы, сообщается на сайте МВД по республике.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в Алдане за последние сутки изолированы более 70 человек. В городе будут разворачиваться новые обсерваторы, передаёт Znak.com.

Как писал NEWS.ru, карантин в Алдане введён с 12 апреля. Основанием для этого послужило то, что в городе с населением в 21 тысячу человек было выявлено пятеро заражённых COVID-19.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.

В мире насчитывается 1,75 млн инфицированных. Скончалось около 107,5 тысячи человек, выздоровело более 395 тысяч.