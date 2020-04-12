Уголовное дело завели на жителя Якутии из-за нарушения карантина

Житель якутского города Алдан, нарушивший карантин, стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания».
Будучи заражённым коронавирусом, мужчина посещал общественные места и контактировал с достаточно широким кругом людей. Их всех удалось установить, и в настоящее время они помещены в обсерватор. Сам нарушитель карантина находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы,
По словам главы Якутии Айсена Николаева, в Алдане за последние сутки изолированы более 70 человек. В городе будут разворачиваться новые обсерваторы,
Как писал NEWS.ru, карантин в Алдане введён с 12 апреля. Основанием для этого послужило то, что в городе с населением в 21 тысячу человек было выявлено пятеро заражённых COVID-19.
В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.
В мире насчитывается 1,75 млн инфицированных. Скончалось около 107,5 тысячи человек, выздоровело более 395 тысяч.
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