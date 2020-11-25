В Волгограде вертолёт таможенников совершил жёсткую посадку

https://static.news.ru/photo/07a24c46-2f11-11eb-9a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/volgogradaero

Вертолёт Южного таможенного управления совершил жёсткую посадку в аэропорту Волгограда.

Вертолёт Ми-8 с таможенниками зацепил мачту освещения и совершил жёсткую посадку в аэропорту города. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, около 12:15 мск вертолет Ми-8 Южного таможенного управления повредил мачту освещения, — цитирует его агентство.

Он добавил, что при этом мачта освещения упала на хвостовую балку и разрушила лопасти основного винта. Осколки повредили ещё один вертолёт Ми-8.

Аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре вертолёт, принадлежащий компании «Дальнереченск Авиа», совершил аварийную посадку в Магаданской области. На борту находились три человека. Ми-8 сел в 160 километрах от посёлка Омсукчан на территории артели компании «Полиметалл». В результате инцидента никто не пострадал.