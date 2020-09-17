Ми-8 аварийно сел в Магаданской области

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Шесть человек пострадали, четверо из них погибли в результате пожара в частном медучреждении «Чистый город» в Красноярске.

Сигнал о возгорании в здании по адресу: проспект Мира, дом 115А, поступил 16 сентября в 23.46 мск (03.46 17 сентября по местному времени). Очаг пожара находился в одном из расположенных...