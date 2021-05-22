В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, летевший в Москву из Улан-Удэ, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту «Казань». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира. Больного передали бригаде скорой помощи, которая госпитализировала его в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Через полтора часа после незапланированной посадки Airbus-320 вылетел в московский...