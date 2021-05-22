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В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям

13:05, 23 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде полиция заподозрила фитнес-тренера одного из местных клубов в том, что он устроил стрельбу с тремя пострадавшими возле одного из ТЦ города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Правоохранители задержали 25-летнего юношу. Он сознался в содеянном.

В содеянном сознался, стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге росгвардейцы остановили 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. У подростка при себе также был пистолет.

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