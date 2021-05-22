В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям

https://static.news.ru/photo/42c32d1a-bbaf-11eb-8bcc-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Волгограде полиция заподозрила фитнес-тренера одного из местных клубов в том, что он устроил стрельбу с тремя пострадавшими возле одного из ТЦ города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.
Правоохранители задержали 25-летнего юношу. Он сознался в содеянном.
В содеянном сознался, стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре, — рассказали в ведомстве.
Ранее в Санкт-Петербурге росгвардейцы остановили 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. У подростка при себе также был пистолет.