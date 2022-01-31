Солдат застрелил сослуживца в воинской части Подмосковья

В Подмосковье в деревне Троице-Сельцо контрактник застрелил солдата-срочника. Инцидент произошёл в воинской части ПВО, передаёт Mash.

Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову. Он погиб, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О задержании стрелка не сообщается. Кроме того, его мотивы также неизвестны. Пострадал ли кто-то ещё в результате инцидента, неизвестно.

Ранее солдат-срочник Нацгвардии ВСУ Артемий Рябчук расстрелял из автомата караул на заводе «Южмаш», в результате пять человек погибли, ещё пять ранены. Среди погибших есть и одна гражданская — это женщина, пытавшаяся помешать солдату выйти через проходную с завода. Рябчук сбежал, после был задержан. Следственные органы возбудили дело по статьям об умышленном убийстве и дезертирстве с оружием. Срочнику грозит пожизненное заключение.