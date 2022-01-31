Солдат застрелил сослуживца в воинской части Подмосковья
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:29, 31 января 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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В Подмосковье в деревне Троице-Сельцо контрактник застрелил солдата-срочника. Инцидент произошёл в воинской части ПВО, передаёт Mash.
Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову. Он погиб, — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О задержании стрелка не сообщается. Кроме того, его мотивы также неизвестны. Пострадал ли кто-то ещё в результате инцидента, неизвестно.
Ранее солдат-срочник Нацгвардии ВСУ Артемий Рябчук расстрелял из автомата караул на заводе «Южмаш», в результате пять человек погибли, ещё пять ранены. Среди погибших есть и одна гражданская — это женщина, пытавшаяся помешать солдату выйти через проходную с завода. Рябчук сбежал, после был задержан. Следственные органы возбудили дело по статьям об умышленном убийстве и дезертирстве с оружием. Срочнику грозит пожизненное заключение.