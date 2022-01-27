Солдат-срочник ВСУ расстрелял сослуживцев в Днепропетровске

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В Днепропетровске солдат, проходивший срочную службу в ВСУ, открыл огонь по сослуживцам. По предварительным данным, погибли пять человек, ещё пять ранены, сообщает МВД Украины.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат военной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего скрылся с оружием, — говорится в сообщении.

В Нацполиции Украины уточнили, что среди погибших четверо военных и одна гражданская.

Мотивы стрелка неизвестны. После расстрела ему удалось скрыться. В городе объявили план «Сирена». Кадровый отряд Нацполиции и подразделений Нацгвардии на текущий момент разыскивает молодого человека.

Как добавляет «Русская весна», Рябчук стрелял из автомата АК-47. После расстрела сослуживцев он покинул территорию завода Южмаш, где всё и произошло.

Ранее в Курганской области вооружённый местный житель напал на двоих сотрудников полиции. Один из них погиб, второй был ранен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.