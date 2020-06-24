В Узбекистане задержаны 25 членов террористической организации

https://static.news.ru/photo/1ffb5976-b5d2-11ea-a8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Узбекистана провели операцию, в ходе которой задержаны 25 членов организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории Российской Федерации). Участники формирования находились в Ташкенте и области.

Сотрудниками МВД, СГБ (Службы госбезопасности) Республики Узбекистан, ГУВД, СГБ Ташкента совместно проводились оперативные мероприятия, в ходе которых разоблачена незаконная деятельность приверженцев группы международной террористической организации «Катиба Таухид валь- Джихад», которая подпольно действовала на территории Ташкента и Ташкентской области, — цитирует сообщение МВД Узбекистана РИА Новости.

По данным ведомства, всех задержанных в ходе спецоперации ранее завербовали уроженцы Узбекистана, которые сейчас в составе группировки ведут деятельность в Сирии. Завербованные также планировали поехать в эту страну, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористической организации.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в четырёх субъектах страны главарей и активных членов ячеек запрещённой в России террористической группировки «Таблиги Джамаат». В операции также приняли участие бойцы Росгвардии.