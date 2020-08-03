В Усинском районе Коми разлилась нефть

https://static.news.ru/photo/0368527c-d590-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При повреждении нефтепровода в Усинском районе Республики Коми произошёл разлив не менее семи тонн нефти из-за повреждения нефтепровода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В результате ЧП загрязнено 0,48 гектара земли.

На территории Усинского района Республики Коми 1 августа в 16:15 мск при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организацией был поврежден напорный нефтепровод «ДНС В1 — УПН «УСА» в 29 км от Усинска, эксплуатируемый ТПП «ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязнённых земель — 0,48 га, — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сейчас в месте ЧП установлены нефтеловушки и боновые заграждения. Последствия разлива ликвидируют 25 человек. Собрано не менее 16 кубометров нефтезагрязненного грунта.

Сейчас Усинский отдел Ростехнадзора и Усинское лесничество решают вопрос о проведении административного расследования или внеплановой проверки.

В конце июля Госдума приняла закон о зачислении в бюджет возмещения за разлив топлива. Поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от «Норильского никеля» возмещение за разлив топлива, приняла Госдума РФ. В документе уточняется, как будут распределяться средства, полученные за возмещение ущерба из-за техногенных катастроф. В частности, реализован принцип, что деньги должны поступать в тот субъект, которому был причинён вред.

Так, если вред был нанесен объекту, который находился в федеральной собственности, то и возмещения должны поступать в бюджет страны. Если же водный объект находился в региональной или муниципальной собственности, все деньги должны пойти в региональный или местный бюджет.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как писал NEWS.ru, ранее в США предупредили о повторении катастрофы в Норильске.