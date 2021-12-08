В Уфе пенсионерка устроила акт самосожжения у больницы

В Уфе пожилая женщина устроила акт самосожжения у здания местной городской больницы. Пенсионерка кричала, что не хочет жить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан.

64-летняя женщина облила себя бензином и подожгла возле больницы на Проспекте Октября. Один из очевидцев происшествия вовремя сориентировался — взял в руки огнетушитель и потушил пламя. В результате, пенсионерка осталась жива.

В 9:36 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение от очевидцев, что по адресу: пр. Октября 71/1 в г. Уфе горит человек, напротив здания ЖД больницы, — говорится в сообщении.

Тем не менее, женщину госпитализировали в местную больницу. Медики диагностировали у неё ожоги второй степени. Специалистам также предстоит установить все детали происходящего. Состояла ли пенсионерка на учёте в психоневрологических учреждениях как склонная к суициду — неизвестно. Другие подробности инцидента также не уточняются.

Ранее в Петербурге полностью обнажённый мужчина, находящийся под действием наркотических веществ, пытался совершить акт самосожжения в магазине косметики с помощью дезодоранта.