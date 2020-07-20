В Тюмени 25-летняя девушка умерла через несколько дней после родов

https://static.news.ru/photo/318bb870-ca7c-11ea-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени силовики проверяют обстоятельства смерти 25-летней девушки, которая скончалась через четыре дня после родов.

Своё 25-летие она отпраздновала 4 июля, а 9 июля родила. Домой выписали 13 июля, но в ночь с 14 на 15 июля ей стало плохо, — рассказали знакомые с ситуацией источники журналистам «Регион Online».

Судмедэксперты установили, что у девушки были проблемы с сердцем, которые и стали причиной смерти. По предварительным данным, признаков преступления в смерти роженицы нет, она была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии.

NEWS.ru писал, что жительница карельского города Олонец родила в автомобиле скорой помощи, поскольку её отказались принимать в двух больницах.

Ранее в Нигерии 68-летняя женщина родила двойняшек после четырёх попыток ЭКО.