В СКР назвали делом чести расследование гибели российского генерала в Сирии

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Следственный комитет РФ завёл дело по факту гибели в Сирии генерала и о ранении ещё двух военных. В СКР подчеркнули, что это не только служебный долг, но и дело чести.

Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также адресовал слова поддержки родным и близким двоих военнослужащих, пострадавших в том же инциденте во время несения службы, с пожеланиями скорейшего восстановления.

Бастрыкин заверил, что каждое преступление, совершённое против находящихся в Сирии российских военных, расследуется тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства.

При взрыве в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Ещё двое российских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, взрыв произошёл на обочине дороги, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Как отметили в министерстве, сработало самодельное взрывное устройство, писал NEWS.ru ранее.