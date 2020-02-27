https://static.news.ru/photo/856e6dd6-597d-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик седьмого класса одной из школ Новосибирска госпитализирован после побоев. Их нанесли трое подростков, которые на год младше пострадавшего. Инцидент произошёл во время перемены.

У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга. Помимо этого, по всему телу у него зафиксированы ссадины, под одним глазом — синяк. Сутки мальчик провёл в реанимации.

Мой сын ничего им не сделал: просто одному из них не понравилось, как он разговаривает, — цитирует «КП-Новосибирск» маму школьника.

Однако сотрудники образовательного учреждения рассказали другую версию событий. По их словам, подросток бывает неуравновешенным и резко реагирует на критику. Драку, по их словам, он начал сам.

Региональное Министерство образования намерено провести в школе внеплановую проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, пенсионерка помогла внучке избить одноклассника. Тот, по её словам, обижал девочку.