Ученик седьмого класса одной из школ Новосибирска госпитализирован после побоев. Их нанесли трое подростков, которые на год младше пострадавшего. Инцидент произошёл во время перемены.
У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга. Помимо этого, по всему телу у него зафиксированы ссадины, под одним глазом — синяк. Сутки мальчик провёл в реанимации.
Мой сын ничего им не сделал: просто одному из них не понравилось, как он разговаривает, —
цитирует«КП-Новосибирск» маму школьника.
Однако сотрудники образовательного учреждения рассказали другую версию событий. По их словам, подросток бывает неуравновешенным и резко реагирует на критику. Драку, по их словам, он начал сам.
Региональное Министерство образования намерено провести в школе внеплановую проверку.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, пенсионерка помогла внучке избить одноклассника. Тот, по её словам, обижал девочку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен