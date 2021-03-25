В Сети появились новые видео с применением силы к заключённым на Камчатке

https://static.news.ru/photo/9d0a5244-8d65-11eb-8852-96000091f725_660.jpg Фото: 41.fsin.gov.ru

Новые ролики появились в Интернете из ИК-6 в Камчатском крае, в которых запечатлены издевательства сотрудников учреждения над заключёнными. Об этом NEWS.ru сообщили в независимом комитете против коррупции и пыток Gulagu.net.

В видеоролике запечатлено , как в декабре 2018 года осуждённый Вадим Требак раздевается догола и приседает голым по требованию сотрудников, которые досматривают заключённого и его одежду, не находя ничего запрещённого. После того как заключённый оделся, его вновь заставили снять одежду, но он отказался. В результате сотрудники колонии положили его на пол с применением силы, после чего изъяли у него в одежде спички.

До этого волонтёры Gulagu.net обнародовали видео, на котором в сентябре 2017 года сотрудники камчатской ИК-6 применили силу к заключённому Макару Икававе.

Мы располагаем видеоархивом всех учреждений УФСИН Камчатского края и достоверно знаем, что происходило там на самом деле, — сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

По факту публикаций видео из ИК-6 прокуратура Камчатского края начала проверку , в ходе которой «будет дана оценка законности действий (бездействия) сотрудников колонии, соблюдения установленных требований применения к осуждённым специальных средств и физической силы».

В краевом управлении СК объявили о проведении дополнительной проверки после появления в Сети новых видео из колонии № 6.

Как писал NEWS.ru, до этого СК по Камчатскому краю начал процессуальную проверку после размещения в Интернете видеоролика из ИК-6, в котором в сентябре 2019 года сотрудники колонии в помещении дежурной части принуждали одного заключённого снять одежду и всячески издевались над ним, а второго приковывали наручниками к окну и оказывали психологическое давление.