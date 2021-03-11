СК начал проверку после публикации видео с пытками в камчатской колонии

https://static.news.ru/photo/cf9790e2-8305-11eb-b3e2-96000091f725_660.jpg Фото: kamchatka.sledcom.ru

Следственный отдел по городу Елизово управления СК по Камчатскому краю начал процессуальную проверку после размещения в Интернете видеоролика с издевательствами над заключёнными в местной ИК-6. Информацию об этом изначально предал огласке комитет против пыток и коррупции Gulagu.net.

Как полагает автор статьи, в сентябре 2019 года сотрудники колонии в помещении дежурной части принуждали одного заключённого снять одежду и всячески издевались над ним, а второго осуждённого приковывали наручниками к окну и оказывали психологическое давление, — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, следователи изъяли материалы служебных проверок и видеозаписи служебного регистратора, а также опросили четырёх сотрудников колонии.

Один осуждённый в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении Красноярского края, второй осуждённый до настоящего времени находится в колонии № 6 Камчатского края, — информирует ведомство.

Как сообщил NEWS.ru основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, 9 мая правозащитники опубликовали видео из ИК-6 на Камчатке, снятое 28 марта 2019 года на служебный видеорегистратор № 1 в камере штрафного изолятора.

На данном видео к решётке прикован и распят осуждённый Вячеслав Кильмухаметов 1987 года рождения. Обе пары наручников и данная пытка „распятие“ была применена к Вячеславу дежурным помощником начальника колонии, — утверждает Осечкин.

Это видео, как подчёркивает правозащитник, является основанием для возбуждения уголовного дела по факту превышения полномочий с применением спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

При этом в УФСИН по Камчатскому краю утверждали , что проверка якобы не выявила нарушений в действиях сотрудников ИК-6, а заключённый, которого, по мнению правозащитников, пытали, «пытался совершить акт членовредительства».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что жительница Калининграда Антонина Зимина, которую обвинили в государственной измене из-за фотографий сотрудника ФСБ на собственной свадьбе, подвергается регулярным избиениям и пыткам в СИЗО. Об этом сообщил её отец Константин.