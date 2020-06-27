В Сети опубликовали видеоролик с аварией певицы Кадырбековой

https://static.news.ru/photo/e28e12a6-b980-11ea-89e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артистка из Кыргызстана Асель Кадырбекова попала в аварию в Бишкеке. Её госпитализировали в больницу. Она находится в коме.

Она сейчас в коме. Медики работали всю ночь. Сделали томографию и рентген. Нужно время, сейчас ничего не можем сказать. Когда выйдет из комы, сделаем операцию, — цитирует руководителя Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова StarHit.

Он также добавил, что на данный момент певица начала дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль частного охранного агентства врезается на большой скорости в автомобиль Асель. В результате инцидента пострадали три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате инцидента пострадал один человек.