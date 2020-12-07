В сенях дома на Урале нашли тело маленького ребёнка

https://static.news.ru/photo/2951d210-3873-11eb-8673-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

В сенях частного жилого дома в городе Сатки на территории Челябинской области обнаружили тело трёхлетней девочки. Как выяснилось позднее, малышка замёрзла. Об этом сообщили представители регионального СУ СК.

Отмечается, что тело было обнаружено 4 декабря. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело в отношении матери погибшего ребёнка, которая спала в своём доме, пока девочка замерзала в сенях. Как сообщила сама подозреваемая, перед сном она убедилась, что дочь тоже спит у себя в комнате. Однако утром девочку нашли в сенях без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Сатки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящий момент правоохранители занимаются сбором и закреплением доказательной базы.

Как ранее передавал NEWS.ru, 14-летний подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде. Мальчик был дома один, так как его мать попала в больницу.

Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, инцидент произошёл в частном доме на севере города. Мальчик и его мать жили на цокольном этаже, где арендовали комнату. Там же находились кухня и система газового обогрева.