https://static.news.ru/photo/51ee2f8a-32d3-11ea-a914-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На территории посёлка Ивантеевка в Саратовской области 3 января произошла трагедия: пятилетний ребёнок застрелил своего отца из ружья, принадлежавшего мужчине. Об этом региональным СМИ сообщил информированный источник.

Исходя из обнародованной информации, несчастный случай произошёл, когда малыш помогал отцу убирать ружья в шкаф. Мужчина владел не одним оружием. Мальчик хотел помочь родителю и подавал тому ружья. Сам погибший в этот момент не знал, что в патроннике одного из них находится боевой патрон.

Ребёнок случайно нажал на спусковой крючок, в результате чего мужчина получил ранение в область шеи, от которого впоследствии скончался. По факту трагедии сотрудники Следственного комитета проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение, передаёт «Версия-Саратов».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудник полиции города Камышлова Свердловской области 31 декабря приехал на вызов по сообщению о конфликте между супругами и застрелил дебошира.