В Саратове следователи проверят информацию о смерти ветерана ВОВ с COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa5e72b0-c13f-11ea-a0d8-fa163e074e61_660.jpg Николай Маракин Фото: fn-volga.ru

Саратовские следователи проверяют информацию о смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Маракина, у которого после выписки из госпиталя был выявлен коронавирус.

Следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего — выполняются опросы персонала госпиталя, родственников ветерана, соседей по палате. Затребована медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации издания «Свободные новости», пожилой мужчина поступил в ГУЗ «Саратовской областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 15 мая для проведения профилактического обследования. У него не было никаких жалоб на здоровье. 28 мая у ветерана поднялась сильная температура и появился кашель. Несмотря на это его выписали из больницы на следующий день.

Врачи прописали ветерану жаропонижающее, а тест на коронавирус не сделали. Позже состояние пенсионера ухудшилось, его отправили в пятую инфекционную детскую больницу, где был сделан тест на коронавирус. Он подтвердил наличие заболевания. Несмотря на усилия медиков 17 июня Маракин скончался.

Журналисты издания пообщались с сыном ветерана, который заявил, что в качестве причины смерти указан диагноз «легочный отек и атеросклеротическая болезнь сердца». Этот факт показался наследнику подозрительным.

Ранее следователи начали проверку по факту смерти 94-летнего ветерана ВОВ Василия Митченко. Пенсионер прошёл профилактическое обследование в областном госпитале ветеранов войн. По предварительным данным, забиравшие ветерана родственники обнаружили у него симптомы перенесённого инсульта, но персонал медучреждения не сообщил им о проблемах со здоровьем у пенсионера. Ветеран также скончался в июне.

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