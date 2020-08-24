В Саратове отец устроил пляжную фотосессию с голой 11-летней дочерью

https://static.news.ru/photo/afe829f6-e61a-11ea-8299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Саратова подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка. 56-летний мужчина фотографировал свою дочь 2009 года рождения на пляже, при этом девочка была абсолютно голой.

Инцидент произошёл в Волжском районе на пляже «Городские пески». Как сообщает «Регион 64», против мужчины возбудили уголовное дело по п.«б» ч.4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет). В случае признания подозреваемого виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за развращение несовершеннолетней. Мужчина неоднократно занимался сексом с 14-летней девочкой и снимал процесс на видео.

Как писал NEWS.ru, 45-летний подозреваемый познакомился с девочкой в социальных сетях в декабре 2019 года. Ему удалось очаровать школьницу настолько, что та некоторое время спустя согласилась на интимную близость.

Мужчину задержали за распространение порнороликов. Когда стало известно о его связи с несовершеннолетней, заявление на него написал отец девочки.