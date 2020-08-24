В Саратове отец устроил пляжную фотосессию с голой 11-летней дочерью

Житель Саратова подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка. 56-летний мужчина фотографировал свою дочь 2009 года рождения на пляже, при этом девочка была абсолютно голой.
Инцидент произошёл в Волжском районе на пляже «Городские пески». Как
Ранее в Санкт-Петербурге в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за развращение несовершеннолетней. Мужчина неоднократно занимался сексом с 14-летней девочкой и снимал процесс на видео.
Как писал NEWS.ru, 45-летний подозреваемый познакомился с девочкой в социальных сетях в декабре 2019 года. Ему удалось очаровать школьницу настолько, что та некоторое время спустя согласилась на интимную близость.
Мужчину задержали за распространение порнороликов. Когда стало известно о его связи с несовершеннолетней, заявление на него написал отец девочки.
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