В Саратове 15-летняя девочка убила родную мать

https://static.news.ru/photo/87dfd2ec-e863-11ea-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Саратовской области несовершеннолетняя девочка убила собственную мать. Трагедия произошла в Кировском районе в микрорайоне Солнечный-2.

По предварительным данным, около полуночи 27 августа между 15-летней девочкой и 40-летней родительницей произошёл конфликт. При этом мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе выяснения отношений дочь, которая является жительницей Калининского района, убила родную мать.

По информации Daily, тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено под окнами многоквартирного дома по улице Панченко.

По поручению прокурора Саратовской области С.В. Филипенко по данному факту проводится проверка. Силовики выясняют причины убийства: проверяют условия жизни подростка, собирают показания соседей, сведения об учёбе. На данный момент девушка находится под стражей.

Пока что неизвестно, была ли семья благополучной, сообщает региональное управление прокуратуры. Правоохранителям предстоит установить, было ли убийство матери роковой случайностью или продиктовано необходимостью самообороны.

Кроме того, прокуратурой организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что ссора с сыном закончилась для пенсионерки из Москвы госпитализацией. Наутро после праздника произошёл конфликт, во время которого сын подошёл к матери сзади и облил только что приготовленной кашей. В результате она получила термический ожог 2-й степени рук и левого предплечья.